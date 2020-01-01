В Прикамье четвёртые сутки подряд фиксируется снижение заболеваемости COVID-19 За минувшие сутки — 281 новый заболевший Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края зафиксирован 281 новый случай заболевания COVID-19. Таким образом, четвёртые сутки подряд наблюдается снижение новых случаев заражения.

Также за сутки вылечились 254 человека, 17 инфицированных скончались.

С начала пандемии в регионе выявлено 40 366 случаев заражения, 33 299 человека вылечились, 2537 — скончались (1465 — непосредственно от коронавируса, 1072 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 3711 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 77 инфицированных пациентов, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях медучреждений составляет 50,9%.

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