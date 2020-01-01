Елена Синица В Пермский край направят 169 фур с СИЗами для медработников Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин одобрил просьбу главы Прикамья Дмитрия Махонина о предоставлении региону крупной партии средств индивидуальной защиты. Партия будет предоставлена на безвозмездной основе. Об этом сообщает краевое правительство.

Предполагается, что на этой неделе из Москвы и Новомосковска в Прикамье поступят первые из 169 фур с СИЗами. Всего в регион будут отправлены 300 тыс. защитных костюмов (цельных комбинезонов), 980 тыс. одноразовых комплектов защитной одежды и 20 тыс. многоразовых халатов, шлемов и бахил.

Кроме этого, планируется поставка 300 тыс. респираторов, 200 тыс. защитных очков, 800 тыс. медицинских масок и 1,6 млн перчаток.

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