Из-за изменения схемы движения трамвайный маршрут №11 перестал быть самым популярным в Перми Пассажиропоток в нём упал в два раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ремонт трамвайных путей на ул. Уральской и изменения схемы движения нескольких трамвайных маршрутов изменили пассажиропоток в них.

Самым «популярным» последние годы в Перми был маршрут №11, который стабильно в неделю перевозил более 100 тыс. пассажиров. Но если раньше он курсировал от «Школы №107» до «Микрорайона Висим», то теперь — до «Пермской ярмарки» через новую ветку на ул. Революции.

После изменения схемы движения, согласно данным «Гортранса», пассажиропоток в нём упал более чем в два раза.

Для сравнения: на неделе с 11 по 17 января, когда трамваи курсировали ещё по классическому маршруту, они перевезли 134 тыс. человек. Но уже после всех изменений, с 18 по 24 января, пассажиропоток упал до 64 тыс., на следующей неделе, с 25 по 31 января, ситуация изменилась, но незначительно — 68 тыс. пассажиров.

Таким образом, трамвайный маршрут №11 пока перестал быть самым популярным в городе и уступил это место маршруту №5, пассажиропоток которого, наоборот, вырос — со 103 тыс. (на неделе до больших изменений) до 120 тыс. в последнюю неделю января.

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