Елена Синица Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией Ограничительные меры будут действовать до 16 февраля включительно Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Федеральный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение продлить приостановку авиасообщения с Великобританией. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23:59 16 февраля 2021 года», — говорится в сообщении штаба.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря. Такое решение было принято в связи с появлением там нового штамма COVID-19.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.