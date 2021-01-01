«СтройПанельКомплект» стал лидером по объему ввода жилья в Пермском крае* Поделиться Поделиться Твитнуть

ОАО "СтройПанельКомплект"

Единый ресурс застройщиков подвел предварительные итоги по вводу жилья в регионах РФ в 2020 году. О результатах 2020 года сообщает пресс-служба АО «СтройПанельКомплект».

ОАО "СтройПанельКомплект"

В течение года новые дома были заселены в ЖК «Медовый», «Белые росы», «Солдатская слободка». Общий объем введенного жилья составил 67 000 кв.м. Ключи от квартир получили более 1600 семей.

В настоящее время застройщик возводит пять жилых комплексов — это следующие этапы строительства в проектах комплексной застройки — ЖК «Мотовилихинский», «Медовый», «Белые росы», а также проекты, которые стартовали в 2020 году — «Экопарк Сосновый» — среднеэтажный комплекс комфорт-класса, расположенный в Ленинском районе г. Перми и комплекс «Pro жизнь» — в Свердловском районе.

АО «СтройПанельКомплект»

В основе стабильной работы застройщика — собственное производство, которое обеспечивает полную комплектацию железобетоном всех строительных площадок, профессиональная команда численностью 800 сотрудников, стабильное развитие технологического парка и проектов. Ежегодно в новые дома «СтройПанельКомплект» заселяются несколько тысяч новоселов.

В 2021 году компания отметит 60-летие деятельности и продолжает активно строить и радовать комфортным и качественным жильем многие поколения жителей Пермского края!

*По данным единого ресурса застройщиков на 01.01.2021.

Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214.

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф и www . spk . perm . ru

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