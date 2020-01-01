Елена Синица Отдых в детских лагерях могут включить в программу туристического кешбэка Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Ростуризм предложил включить в программу туристического кешбэка за путешествия по России организации отдыха и оздоровления детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства РФ о правилах предоставления субсидий на эту акцию в 2021 году.

«Туристская услуга [должна быть] сформирована юридическим лицом, сведения о котором содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, предоставляющим туристу туристский продукт, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, предоставляющими туристу гостиничные услуги, санаторно-курортной организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, сведения о которой содержатся в Реестре курортного фонда Российской Федерации, или организацией отдыха детей и их оздоровления», — сообщается в документе.

Организации могут осуществлять продажу путёвок в рамках программы туристического кешбэка и напрямую, и через электронных агрегаторов, зарегистрированных на территории РФ. Однако при условии заключения соглашения с обществом об информационно-технологическом взаимодействии.

Напомним, туристический кешбэк составляет 20% от стоимости отдыха, но не более 20 тыс. руб. Оплату необходимо производить с карты «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. В течение пяти дней после оплаты на неё вернётся часть средств.

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