Мария Сыропятова В Прикамье за год в 2,2 раза выросла заболеваемость пневмонией Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2020 году количество диагнозов «пневмония» в Пермском крае составило 41 тыс. случаев, что в 2,2 раза больше аналогичного показателя 2019 года. Об этом сообщает Пермьстат. В 2019 году отмечено 19 тыс. случаев заболевания пневмонией в регионе.

При этом в прошлом году в регионе на 2,7% выросла заболеваемость гриппом, на 4,9% — ОРВИ.

По остальным видам заболеваний наблюдался спад: почти в два раза снизилась заболеваемость населения ветряной оспой, в 2,1 раза — скарлатиной, в 2,5 раза — коклюшем, в 1,7 раза — острыми кишечными инфекциями, в 1,9 раза — сальмонеллёзом. А также гепатитами (в 2,9 раза), сифилисом (на 48%) и туберкулёзом (23,6%). Число диагностированных случаев ВИЧ-инфекции сократилось на 19,8%.

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