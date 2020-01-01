Мария Сыропятова Мукомолам и хлебопёкам Прикамья из федерального бюджета выделят 93,7 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Из федерального бюджета в Пермский край на поддержку хлебопёков и мукомолов направят 93,7 млн руб., из них 49,6 млн руб. пойдёт на компенсацию производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы, а также 44,1 млн руб. на выплату финансовых возмещений. Распоряжение об этом выпустило правительство России.

В краевом минсельхозе отмечают, что в Прикамье насчитывается более 130 предприятий, занимающихся производством муки и хлебобулочных изделий. В 2020 году по таким культурам, как пшеница и озимая рожь, были достигнуты максимальные за последние 10 лет показатели урожайности, а именно 15,5 ц/га и 17,5 ц/га.

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