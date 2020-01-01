У реготделения «Единой России» в Пермском крае появился телеграм-канал Поделиться Поделиться Твитнуть

С 1 февраля региональное отделение партии «Единая Россия» Пермского края открыло свой телеграм-канал «ЕДИНАЯ РОССИЯ | ПРИКАМЬЕ». Об этом сообщает пресс-служба исполкома реготделения «Единой России».

Как сообщил руководитель исполкома реготделения Станислав Швецов, на новой информационной площадке будут публиковаться новости работы партии в Прикамье, информация о реализации партпроектов, деятельности партийных фракций, сторонников и партнёров. Также здесь будет доступна информация об участии партии в выборах, в том числе о предварительном голосовании, которое состоится в мае 2021 года.

«Канал предназначен для всех, кто интересуется политикой в Прикамье и хочет быть в курсе деятельности ведущей политической партии в регионе», — заключил Станислав Швецов.

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