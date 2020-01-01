Безопасность без песка и соли Крупнейшие в России мосты будут обрабатывать «Бионордом» Поделиться Поделиться Твитнуть

Уральский завод противогололёдных материалов будет поставлять спецматериал «Бионорд-мосты» для важнейших мостов России. Продукцией УЗПМ уже посыпают Президентский мост в Ульяновске и Саратовский мост, сообщает пресс-служба УЗПМ.

В феврале противогололёдным средством начнут обрабатывать Академический мост в Иркутской области. Он считается одним из самых протяжённых в стране — целых 1615 м, а вместе с прилегающими развязками — 4374 м.

В предыдущие сезоны со снегом и наледью на мосту боролись песком. Но от такой практики было решено отказаться. Песок не позволял убрать проезжую часть до нормативного состояния, сильно пылил, собирая на себя с дороги практически всю таблицу Менделеева, включая тяжёлые металлы. Токсичная пыль затем разносилась по городу, причиняя вред здоровью местных жителей. Песок всегда требует усиленной уборки. В противном случае он будет не только на дороге и в воздухе, но и в ливневой канализации, водоёмах, почве.

Обрабатывать же мосты соляной смесью запрещено, чтобы не ускорять разрушение металлических и бетонных сооружений. Чтобы восстановить повреждённые солью участки мостов, нужно не только затратить сотни миллионов рублей. Гигантские убытки возникают и при пересмотре дорожно-транспортной инфраструктуры: властям приходится срочно решать, как ограничивать или запрещать движение по разрушенным объектам, искать или строить объездные пути.

Для продления срока службы мостов предписано проводить противогололёдную обработку средствами с низкой коррозионной активностью на металл. Вместо 0,8 мг*cм2/сутки для обычных дорожных составов — не более 0,4. В состав противогололёдной смеси «Бионорд-мосты» входят компоненты, которые по воздействию на металл не агрессивней воды или снега. Составы с такой коррозионной активностью применяют на взлётно-посадочных полосах в аэропортах. Кроме того, растопив снег и ледяную корку, составляющие антигололёдного средства биоразлагаются без вреда для природы.

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