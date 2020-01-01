Татьяна Сукрушева Количество нарушений в работе микрофинансовых организаций за год увеличилось на 54% Всего в службу судебных приставов Прикамья поступило на них 388 жалоб Поделиться Поделиться Твитнуть

За прошлый год в Пермском крае выявили 129 нарушений в работе микрофинансовых и микрокредитных организаций, что более чем в полтора раза превышает количество нарушений 2019 года. Такие данные приводит пресс-служба ФССП по Пермскому краю.

Всего в службу за год поступило 388 жалоб на работу организаций, почти треть из них (101) признаны обоснованными, 106 были рассмотрены в судах. Виновным были назначены штрафы на сумму 4 млн 290 тыс. руб.

Самыми частыми нарушениями приставы называют ненадлежащее уведомление о взыскании задолженности, превышение количества телефонных звонков и сообщений, некорректное общение, психологическое давления на неплательщиков.

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