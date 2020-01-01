Власти и общественность Перми предложат изменения в федеральное законодательство об обращении с животными Поделиться Поделиться Твитнуть

Инициативы обсудили с общественниками в рамках рабочей группы. В рабочую группу под председательством и. о. первого замглавы администрации Перми Виктора Агеева вошли представители городского управления по экологии и природопользованию, депутаты гордумы, зоозащитники, общественники и волонтёры, сообщают в администрации Перми.

Затем предложения будут оформлены в качестве законодательной инициативы.

Открывая заседание, и. о. первого замглавы администрации Перми Виктор Агеев отметил, что предлагаемые изменения федерального законодательства подготовлены в соответствии с одним из пунктов концепции обращения с безнадзорными животными в Перми.

Дмитрий Андреев, начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми:

— Мы понимаем, что большинство решаемых нами задач — это борьба со следствием, а не с причиной. Нам нужно влиять на появление собак в городе. Важно, чтобы появилась ответственность у владельцев домашних животных. Это сферу необходимо регулировать. Для этого нужны изменения федерального законодательства.

Участниками рабочей группы, в частности, предложено ввести обязательную регистрацию владельческих животных. Это позволит регулировать численность животных, а также оперативно найти хозяина потерявшейся собаки в базе данных. Порядок проведения регистрации, её периодичность, регистрационные формы должны устанавливаться правительством Российской Федерации.

Ещё одна из инициатив, предложенных к обсуждению, — регулирование разведения домашних животных и разработка соответствующих правил. В этом вопросе городские власти обращаются к зоозащитникам для оказания консультативной помощи. Следующее предложение — введение льготы на стерилизацию питомца, поскольку не все жители обладают такой финансовой возможностью. Сейчас без соответствующей нормы в федеральном законодательстве на местном уровне это сделать невозможно.

Ещё один важный аспект — создание сети приютов для содержания животных без владельцев. Предлагается утвердить целевую государственную программу по их созданию. Сейчас уже ведётся работа по созданию программы на уровне Федерации. Кроме того, городские власти предлагают установить ответственность за препятствование отлову.

Также было предложено проводить регистрацию за средства владельцев животного — это один из элементов их ответственности, затем каждый год следует взимание регистрационного сбора. Сбор обнуляется в случае если животное стерилизуется. Следовательно, так жители будут заинтересованы в стерилизации питомца. Начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев отметил, что такую норму нужно проработать и включить в свод предложений.

Также представители общественных организаций предложили ряд поправок. Так, председатель благотворительного фонда «Верность» Элла Кадырова считает необходимым участие общественных организаций в кампании по стерилизации животных. Сергей Бритвин, председатель общественной организации «Доброе сердце», предложил рассмотреть альтернативные варианты чипирования, например, другие виды меток помимо радиочастотных.

В заключение и. о. первого заместителя главы администрации Перми Виктор Агеев отметил, что предложения от волонтёров и зоозащитников будут приниматься до конца недели. Затем итоговый вариант законодательной инициативы будет ещё раз обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами.

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