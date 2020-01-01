Татьяна Сукрушева Приставы Прикамья за прошлый год взыскали почти 280 млн руб. долгов по алиментам Поделиться Поделиться Твитнуть

Судебные приставы Прикамья в 2020 году взыскали долгов по алиментам на общую сумму почти 280 млн руб.. Об этом сообщает УФССП России по Пермскому краю.

Количество исполнительных производств о взыскании алиментов за прошлый год составило 15,8 тыс., это на 3,6 тыс. меньше, чем в 2019 году.

При этом в прошлом году было направлено 19 тыс. постановлений об удержании задолженности из зарплаты или иного дохода алиментщика (на 496 больше, чем годом ранее).

За уклонение от выплаты алиментов возбуждено 1,4 тыс. уголовных дел, из них 237 алиментщиков получили наказание в виде реального лишения свободы.

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