Татьяна Сукрушева Прикамье получит 16 млн руб. на доплаты медработникам за выявление онкологии Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам свыше 1,1 млрд руб. на спецвыплаты медработникам за выявление онкологии у пациентов. Информация об этом размещена на сайте правительства России.

Согласно документу, Пермский край получит 16 млн руб. на доплаты медицинским работникам.

Помимо этого, в территориальные фонды обязательного медицинского страхования края будет направлено 329 млн руб. на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

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