В Прикамье общее количество инфицированных COVID-19 превысило 40 тыс. человек За сутки вирус выявлен у 284 жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края выявлено 284 новых случая заражения COVID-19. За это же время выздоровели 88 человек, непосредственно от вируса скончались 11 пациентов.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе выявлено 40 085 случаев заражения, 33 045 человек вылечились, 2520 — скончались (1453 — непосредственно от вируса, 1067 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 3816 человек. К аппаратам ИВЛ подключён 71 инфицированный, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях составляет 50,6%.

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