«Уралкалий» негативно оценил контракт белорусского конкурента с Индией Поделиться Поделиться Твитнуть

«Уралкалий» прокомментировал заключение долгосрочного контракта между ОАО БКК и компанией IPL — крупнейшим индийским импортёром минеральных удобрений. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Александр Терлецкий, генеральный директор «Уралкалий Трейдинг»:

— С учётом позитивной рыночной конъюнктуры, наблюдающейся во второй половине 2020 года — начале 2021 года, а также продолжающегося роста спроса на хлористый калий на основных рынках потребления в текущем году, «Уралкалий» полагает, что цена подписанного контракта с Индией не соответствует текущим рыночным тенденциям и не отвечает интересам ведущих производителей калийных удобрений.

Между Белорусской калийной компанией и компанией IPL из Индии 29 января подписан новый годовой контракт на поставку 800 тыс. т калийных удобрений на индийский рынок по цене 247 долларов США за тонну на условиях CFR.

Негативную оценку контракту уже дали канадский производитель Nutrien и его трейдер Canpotex.

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