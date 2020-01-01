В Прикамье за сутки — 286 случаев заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края выявлено 286 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время 107 человек выздоровели, непосредственно от вируса скончались восемь пациентов.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе выявлен 39 801 случай заболевания, 32 957 человек вылечились, 2506 человек скончались (1442 — непосредственно от вируса, 1064 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 3816 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 73 инфицированных пациента, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях составляет 52,5%.

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