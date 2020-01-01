В Пермском крае количество выданных микрозаймов за год сократилось на 8,4% По итогам 2020 года, выдано на 40 тыс. микрозаймов меньше, чем годом ранее Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2020 году на территории Пермского края выдано 444 тыс. микрозаймов (займы в сумме не более 30 тыс. руб.)., это на 40,4 тыс. меньше, чем в 2019 году (падение составило 8,4%).

Специалисты видят причину в периоде самоизоляции, который был введён весной.

Сокращение годового объёма выданных микрозаймов характерно для большинства регионов России. В частности, наиболее заметное сокращение отмечено в Архангельской (-20,3%), Белгородской (-17,4%) и Вологодской (-14,9%) областях.

В то же время в ряде регионов отмечен рост относительно 2019 года. Например, в Московской области (+14,7%), Москве (+12,8%), Приморском крае (+11,7%), Кемеровской области (+10,2%).

В целом количество выданных микрозаймов в 2020 году составило 18,78 млн единиц, что на 0,9% меньше, чем было выдано в предыдущем году (в 2019 году — 18,96 млн ед.).

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