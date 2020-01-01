В Перми за неделю проверили крыши более 900 домов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из-за установившейся тёплой погоды специалисты районных администраций начали проверку качества уборки крыш и придомовых территорий в Перми. Всего за неделю проверено 312 жилых домов в Мотовилихинском районе, 439 домов в Дзержинском районе. В Орджоникидзевском районе ежедневно обследуются примерно 150–200 объектов. Об этом сообщает пресс-служба пермской администрации.

Наибольшее количество нарушений выявлено в Дзержинском районе: 15 нарушений на придомовых территориях и 111 домов с нарушениями содержания кровли. Эти дома обслуживают управляющие компании «Куб», «Сторм» и «Технология Энергосбережения».

В Мотовилихинском районе из 312 обследованных домов нарушения выявлены по 51 адресу. После выдачи предписания управляющим компаниям некоторые нарушения были устранены.

Всем жителям, которые видят нарушения при уборке придомовых территорий, рекомендуется звонить в обслуживающую организацию. Если нет никаких действий, то в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края (ул. Клары Цеткин, 10а, 241-09-02, 241-14-45, 241-13-54). Также с жалобами на работу управляющих организаций можно обращаться в отдел ЖКХ и жилищных отношений администрации района.

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