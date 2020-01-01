На площади у Театра-Театра установят временные ограждения Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На площади перед Театром-Театром 31 января будут установлены временные ограждения. Как пояснили в министерстве территориальной безопасности Пермского края, доступ на площадь будет ограничен для обеспечения общественного порядка.

«Данные меры позволят избежать скопления людей, что важно в период противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения социального дистанцирования», — пояснили в министерстве.

Пермякам и гостям предлагается выбрать другие площадки для досуга и отдыха. Например, в библиотеке им. Горького в этот день будет проходить концерт «Популярная классика на домрах» в исполнении трио «ДомRA». Пермская арт-резиденция приглашает на открытие персональной выставки Германа Столбова «Хроники села Верх-Иньва. Душа, обереги, обитатели». Любителям спорта предлагается участие в «Лыжне России».

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