Группа компаний ПЗСП объявила о старте продаж квартир в доме на Водниках

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Ушакова, 65 (14 12 20) (9)

  пресс-служба АО «ПЗСП»

С 1 февраля открывается продажа квартир в 1-м–4-м подъездах нового большого дома с торговым центром и собственной многоуровневой парковкой на ул. Адмирала Ушакова, 65. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Дом на ул. Ушакова, 65 — новый большой проект группы компаний ПЗСП.

Одна из особенностей дома — пристроенный магазин. Наличие торговых площадей позволит жителям дома с комфортом совершать необходимые покупки.

Другое важное преимущество — крытая многоуровневая парковка, расположенная над магазином, для удобного размещения личного автотранспорта жителей. Кроме того, парковка позволит сохранить больше места для устройства детской игровой площадки.

Ушакова, 65 (20 01 21) (10)

  пресс-служба АО «ПЗСП»

Проектом нового дома в каждой квартире предусмотрены места хранения: шкаф-купе или гардеробная. Из других преимуществ — просторные лоджии, в больших квартирах — два санузла. По традиции квартиры будут сданы с отделкой «под ключ»: современные обои и напольные покрытия светлых тонов, надёжные входные и межкомнатные двери, вся необходимая сантехника. Покупателям квартир в доме не придётся делать дополнительных вложений.

Для безопасности жителей застройщик устанавливает видеодомофоны и видеонаблюдение во дворе, холлах и лифтах дома.

«Дом на ул. Ушакова, 65 — это один из самых крупных объектов ПЗСП. К нему пристроены торговый центр и многоуровневая парковка. Мы постарались сделать планировку дома максимально удобной. Благодаря расположению дома двор получается закрытым, что обеспечит комфорт и безопасность будущих жильцов», — отметил Евгений Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП».

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru (https://pzsp.ru/). Более подробная информация — по телефону горячей линии 8-800-300-7977. Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Застройщик — ООО «Специализированный застройщик Водники»».

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