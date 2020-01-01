Группа компаний ПЗСП объявила о старте продаж квартир в доме на Водниках Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

С 1 февраля открывается продажа квартир в 1-м–4-м подъездах нового большого дома с торговым центром и собственной многоуровневой парковкой на ул. Адмирала Ушакова, 65. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Дом на ул. Ушакова, 65 — новый большой проект группы компаний ПЗСП.

Одна из особенностей дома — пристроенный магазин. Наличие торговых площадей позволит жителям дома с комфортом совершать необходимые покупки.

Другое важное преимущество — крытая многоуровневая парковка, расположенная над магазином, для удобного размещения личного автотранспорта жителей. Кроме того, парковка позволит сохранить больше места для устройства детской игровой площадки.

пресс-служба АО «ПЗСП»

Проектом нового дома в каждой квартире предусмотрены места хранения: шкаф-купе или гардеробная. Из других преимуществ — просторные лоджии, в больших квартирах — два санузла. По традиции квартиры будут сданы с отделкой «под ключ»: современные обои и напольные покрытия светлых тонов, надёжные входные и межкомнатные двери, вся необходимая сантехника. Покупателям квартир в доме не придётся делать дополнительных вложений.

Для безопасности жителей застройщик устанавливает видеодомофоны и видеонаблюдение во дворе, холлах и лифтах дома.

«Дом на ул. Ушакова, 65 — это один из самых крупных объектов ПЗСП. К нему пристроены торговый центр и многоуровневая парковка. Мы постарались сделать планировку дома максимально удобной. Благодаря расположению дома двор получается закрытым, что обеспечит комфорт и безопасность будущих жильцов», — отметил Евгений Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП».

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru (https://pzsp.ru/). Более подробная информация — по телефону горячей линии 8-800-300-7977. Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Застройщик — ООО «Специализированный застройщик Водники»».

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