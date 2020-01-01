В Прикамье количество случаев заражения коронавирусом превысило 39 тыс. За сутки заболели 289 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края выявлено 289 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 309 человек вылечились и 12 инфицированных скончались.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе выявлено 39 228 случаев заражения коронавирусом, 32 517 человек вылечились, 2478 — скончались (1424 — непосредственно от вируса, 1054 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 3944 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 74 инфицированных пациентов, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях медучреждений края составляет 51%.

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