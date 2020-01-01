Татьяна Сукрушева В Прикамье в семь раз увеличилось количество продавцов на AliExpress Поделиться Поделиться Твитнуть

Компания AliExpress сообщает, что количество продавцов из Прикамья на её площадке за год выросло в семь раз и составляет на данный момент 450 предпринимателей. Такую информацию приводит сайт краевого правительства.

Больше половины всех продавцов в крае на маркетплейсах — это общества с ограниченной ответственностью, 40% — индивидуальные предприниматели, 5% — самозанятые.

Самое популярное направление для продажи — электроника и бытовая техника (20%). Помимо этого, реализуются продукция из категории «красота и здоровье», для дома и сада, автозапчасти, вещи для спорта и досуга, товары для школы и офиса, продукты питания и игрушки.

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