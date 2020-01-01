Елена Синица Жительница Перми взыскала с больницы 500 тыс. руб. за врачебную ошибку При этом изначально она требовала миллион Поделиться Поделиться Твитнуть

Жительница Перми взыскала с больницы им. Гринберга 500 тыс. руб. за врачебную ошибку. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу Кировского районного суда.

В пресс-службе суда пояснили, что женщина обратилась в в больницу в 2019 году. На тот момент у неё не обнаружили серьёзных проблем, однако было назначено медикаментозное лечение.

Но вскоре женщине стало плохо, ей провели экстренную операцию. По ходу операции хирург «выявил заболевание, но никаких действий не предпринял». В результате исследований заболевание подтвердилось, женщине пришлось перенести ещё несколько операций.

По её мнению, при своевременном диагностировании этого можно было избежать. В связи с чем пермячка обратилась в суд с требованием взыскать с больницы 1 млн руб.

Суд установил, что медики не проводили дополнительную диагностику после постановки предварительного диагноза, а также не проводили ежеквартальные осмотры. При этом суд допустил: нельзя утверждать, что при ранней диагностике проблем бы удалось избежать.



В результате суд сделал вывод о косвенной причинно-следственной связи между помощью и последствиями, обязав медучреждение выплатить жительнице Перми 500 тыс. руб. за моральный вред.

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