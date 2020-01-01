Елена Синица С 8 февраля пермские вузы возвращаются к очному обучению Но большинство из них окончательно не решили все ли студенты будут посещать занятия Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начиная с 8 февраля все вузы, подведомственные министерству науки и образования, возвращаются к очному обучению. Соответствующий приказ подписал глава минобрнауки РФ Валерий Фальков. Об этом сообщает министерство высшего образования и науки.

Согласно приказу, руководители указанной категории вузов должны «организовать возвращение к обучению в традиционном формате с учетом мнения студенческих советов и по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора». То есть, исходя из эпидемситуации в каждом регионе.

При этом, вузы должны организовать обработку рук антисептиками, измерять температуру тела студентов и сотрудников, проверять наличие масок и обеспечивать исполнение соблюдения социальной дистанции.

В Перми подведомственны министерству науки и образования ПГНИУ, ПНИПУ и ПГГПУ. На данный момент о переходе к очному обучению «Новому компаньону» сообщили только в ПГГПУ. Соответствующее распоряжение уже подписано ректором вуза.

Для студентов очной и очно-заочной форм обучения занятия будут проходить в группах до 30 человек, а для иностранных студентов, вернувшихся из-за рубежа, при соблюдении двухнедельного карантина. Дистанционное обучение сохранится на дисциплинах, которые ведут преподаватели старше 65 лет, а также преподаватели, имеющие хронические заболевания. Кроме этого, в онлайн-режиме будут проводиться потоковые лекционные занятия с численностью студентов до 200 человек.

В ПГНИУ и ПНИПУ сообщили, что этот вопрос прорабатывается. В частности в ПГНИУ уточнили, что решение вуза будет отражено в приказе, который будет опубликован в понедельник, 1 февраля.

К выходу на очное обучение готовится и ПГМУ, который подведомствен министерству здравоохранения. Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе вуза, окончательно решено, что к очному обучению в малых группах с 8 февраля вернутся первые и вторые курсы. Насчёт старших курсов решение будет приниматься позже.

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