Музей «Ретро-гараж» спустя полтора года возобновляет работу в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Спустя полтора года музей «Ретро-гараж» (0+) вновь открывается для посетителей. Руководством музея уже запланирована разнообразная программа: новые выставки, автопробеги и индустриальные фестивали в Пермском крае, сообщают в музее. Об этом сообщает издание «Пятница».

«Ретроавтомобили музея очень соскучились по посетителям. На экспозиции представлены легенды 1930-х–1980-х годов: представительские «ЗиМ», 13-я и 14-я «Чайки»; винтажные «Эмка» и «Победа», горбатый «Запорожец»; известные «Москвичи» от 401-го до 2140-го, в том числе гоночный «ИЖ-ралли», выступавший на Rally Masters Show в Москве, и многое другое. Приглашаем взрослых и детей погрузиться в атмосферу советской эпохи», — пояснили в музее.

Напомним, полтора года музей был закрыт из-за финансовых трудностей, при этом региональный минкульт отказал музею в размещении на «Заводе Шпагина». После этого краевые власти поддержали проект и выделили субсидию на оплату аренды помещения, где музей был открыт раньше, — по адресу ул. Дружбы, 34 (въезд во двор с ул. Крупской).

Открытие «Ретро-гаража» состоится 3 февраля. Режим работы: со вторника по воскресенье с 12:00 до 19:00, понедельник — выходной. Стоимость билетов: дети до 7 лет — бесплатно, для школьников/студентов/пенсионеров — 200 руб., для взрослых — 300 руб.

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