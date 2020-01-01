«Метафракс»: устойчивое развитие Поделиться Поделиться Твитнуть

Метафракс

«Метафракс» подвёл производственные итоги 2020 года. Несмотря на пандемию Covid-19, большинство показателей оказались выше плана, была продолжена реализация всех активных инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба компании.

В минувшем году выпуск товарной продукции достиг 19,7 млрд руб. Объём отгруженной продукции превысил 19,8 млрд руб. Произведено 1 154 тыс. т метанола, 230 тыс. т формалина, 182 тыс. т КФК, 23,7 тыс. т пентаэритрита, 30 тыс. т уротропина, 12,4 тыс. т формиата натрия.

По словам генерального директора «Метафракса» Владимира Даута, в компании позитивно оценивают производственные итоги года. Несмотря на негативное влияние пандемии и незначительное снижение производства по некоторым продуктам, в целом для компании год был успешным: выпуск продукции соответствует плану практически по всей номенклатуре.

«Наши усилия были направлены на выполнение бюджетных показателей и увеличение объёмов выпуска продукции. А также на активизацию маркетинговой работы по всем видам продукции для её полной реализации на внутреннем и внешнем рынке. Особое внимание, помимо основной производственной деятельности, мы сосредоточили на возведении комплекса «Аммиак-карбамид-меламин». Реализация проекта входит в завершающую стадию. Готовность объектов комплекса составляет от 85% до 100%», — сообщил Владимир Даут.

В 2021 году «Метафракс» планирует произвести 1 170 тыс. т метанола, 231 тыс. т формалина, 185 тыс. т КФК, 23 тыс. т пентаэритрита, 30 тыс. т уротропина, 11,5 тыс. т формиата натрия.

«План по выпуску продукции в текущем году сопоставим с планом 2020 года. 2021 год станет важным этапом в реализации инвестиционных проектов компании. Предстоит завершить строительство комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» и продолжить реализацию других инвестиционных проектов компании», — заключил Владимир Даут.

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