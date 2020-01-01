Мария Сыропятова Жительница Добрянского округа добилась компенсации в 50 тыс. руб. за бодание коровы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд оставил в силе решение Добрянского районного суда о присуждении ей в качестве компенсации морального вреда за травмы, причинённые ей коровой.

Согласно судебным материалам, в мае 2020 года в огород истицы зашла чужая корова, и когда женщина пыталась её прогнать, то корова начала бодать жительницу. От полученных травм она лечилась в стационаре на протяжении двух месяцев.

Суд установил, что хозяин коровы должен оплатить соседке понесённые расходы и моральную компенсацию в 50 тыс руб.

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