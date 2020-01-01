Татьяна Сукрушева В России вступил в силу запрет на продажу никотинсодержащей продукции в интернете Поделиться Поделиться Твитнуть

В России с 28 января начал действовать новый закон, ужесточающий регулирование никотинсодержащей продукции, сообщает «Российская газета».

Согласно документу, вводится понятие «никотинсодержащей продукции», теперь к ней применяются ограничения, аналогичные продаже табачных изделий.

Помимо этого, вводится запрет на рекламу продукции и её продажу в сети, изменены требования к составу веществ: теперь его необходимо раскрывать, при этом концентрация никотина в товаре не должна превышать 20 мг/мл.

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