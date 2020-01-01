Татьяна Сукрушева В Пермском крае средний ипотечный чек превысил 2 млн руб. Это на 8,8% выше, чем год назад Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре в Пермском крае средний ипотечный чек превысил 2 млн руб. и составил 2,032 млн руб. Это на 8,8% выше, чем в декабре 2019 года (тогда он составлял 1,868 млн руб.).

По среднему размеру ипотечного кредита Прикамье занимает 25-е место среди исследованных 30 регионов.

В среднем по стране такой чек вырос на 11,4% и достиг 2,81 млн руб. Наибольший головой рост зафиксирован в Приморском крае (+20,3%), Московской (+19,7%), Ростовской (+19,5%) и Самарской (+17,0%) областях.

Что касается размера чека, то максимальные значения отмечены в Москве (6,07 млн руб.), Московской области (4,57 млн руб.), Санкт-Петербурге (3,71 млн руб.).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.