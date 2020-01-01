Татьяна Сукрушева Экс-глава сельского поселения Добрянского округа оштрафован на 50 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Добрянский районный суд рассмотрел уголовное дело экс-главы Дивьевского сельского поселения по факту превышение должностных полномочий. Такую информацию сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

По версии обвинения, являясь главой поселения, в 2018 году он заключил договор с коммерческой организацией на безвозмездные разработку и вывоз грунта с территории муниципального образования. Тем самым он превысил должностные полномочия, так как решение данного вопроса стояло за государственными органами.

В результате действий экс-главы минприроды Пермского края был причинён ущерб на сумму свыше 320 тыс. руб. Суд приговорил виновного к штрафу в размере 50 тыс. руб.

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