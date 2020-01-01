«Уралкалий» начал реализацию ESG-стратегии Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «Уралкалий» начало реализацию ESG-стратегии на период до 2025 года. Об этом сообщают в компании.

Новая ESG-стратегия, которая была утверждена советом директоров «Уралкалия», отражает усовершенствованный подход компании к вопросам устойчивого развития. До принятия ESG-стратегии компания руководствовалась «Дорожной картой устойчивого развития на 2020–2021 годы», в основе которой лежат семь фундаментальных ESG-направлений, на протяжении многих лет существенно влияющих на бизнес-стратегию «Уралкалия».

В рамках новой стратегии компания утвердила три дополнительных ESG-направления с целью адаптации к меняющимся глобальным трендам в области устойчивого развития. Этими приоритетными областями стали изменение климата, устойчивое сельское хозяйство, а также ответственное управление закупками и поставками.

В соответствии с новыми стратегическими направлениями деятельности «Уралкалий» продолжит активно поддерживать и продвигать следующие Цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР ООН), а также будет реализовывать основные инициативы.

Виталий Лаук, Генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— В рамках пятилетней стратегии устойчивого развития мы сфокусируем внимание на проблеме изменения климата, развитии устойчивого сельского хозяйства, а также на организации ответственного управления закупками и поставками. Пандемия COVID-19 усугубила социально-экономическую ситуацию, вызванную глобальным потеплением и усилением голода во многих странах мира. Наш вклад в решение этих актуальных вопросов станет основой бизнес-стратегии и приоритетом «Уралкалия» на ближайшие годы.

С полным текстом ESG-стратегии можно ознакомиться на сайте компании.

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