Алиса Окулова В Перми откроется первая социальная ветклиника Все заработанные средства пойдут на спасение бездомных животных Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 28 января, в Перми открывается первая в крае социальная ветклиника «Счастливчик». Открытие намечено на 19:00 по адресу ул. Монастырская, 27. Ветклиника будет работать с понедельника по пятницу с 11:00 до 20:00, в субботу — с 10:00 до 19:00. Об этом сообщает пресс-служба ветклиники в своей группе «ВКонтакте».

Организаторы сообщают, что все заработанные средства пойдут на спасение бездомных животных.

В качестве социальной работы будут проводиться бесплатные и льготные приёмы, УЗИ-обследования, стерилизация и стационарное лечение бездомных животных и животных, которые приютили пенсионеры.

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