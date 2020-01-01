Татьяна Сукрушева В край поступит 20,2 млн руб. на обеспечение лекарствами больных коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 2,7 млрд руб. на обеспечение бесплатными лекарствами больных COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Согласно документу, Пермский край получит из них 20,2 млн руб. Средства будут потрачены на пациентов, которые проходят лечение на дому под наблюдением врачей.

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