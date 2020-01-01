В Прикамье за сутки — 288 новых случаев заболевания коронавирусом За этот же период выздоровели 303 человека Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора Пермского края, за минувшие сутки на территории Пермского края зафиксировано 288 новых случаев заражения COVID-19. За те же сутки 16 инфицированных скончались и 303 — вылечились.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 39 939 человек. Из них 32 208 — вылечились, 2466 — скончались (1415 — непосредственно от коронавируса, 1051 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 4083 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 73 инфицированных, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях медучреждений региона составляет 49,1%.

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