Татьяна Сукрушева Жительницу Прикамья приговорили к колонии-поселению за долг по алиментам на 1,5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Кудымкарский городской суд приговорил местную жительницу к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении из-за задолженности по алиментам в размере 1,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Как отметили в надзорном органе, она «умышленно без уважительных причин четыре месяца не платила алименты» на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. При этом она уже была ранее судима по аналогичному делу. Последний её долг составил 44 тыс. руб., но вместе со всеми предыдущими долгами итоговая сумма достигла 1,5 млн руб.

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