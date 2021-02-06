Будь первым: увидеть и купить! Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

Выбрать квартиру — задача не из лёгких. Понимая потребность клиентов увидеть будущую квартиру в реальности и принять обдуманное решение о покупке, PAN City Group приглашает всех желающих на первый День открытой стройки в жилом комплексе «Салют», 2 дом 1— который пройдёт 6 февраля 2021 г. на ул. Камской, 2/4, сообщает пресс-служба PAN City Group.

Жилой комплекс «Салют» вырос на глазах: дом возведён под крышу, полностью остеклён, в ближайшее время будет произведён запуск отопительной системы.

На Дне открытой стройки с 11:00 до 15:00 вы сможете:

PAN City Group

вы получите полную информацию о жилом комплексе, увидите своими глазами район расположения и его инфраструктуру. Всё это поможет вам принять взвешенное и обдуманное решение о покупке квартиры в ЖК «Салют». Станьте первыми, кто ступит за порог нового ЖК «Салют», и забронируйте квартиру своей мечты по действующей цене!

Записаться на экскурсию можно в отделе продаж по телефону (342) 207-17-07 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.

1 ЖК «Салют» — строящийся многоквартирный дом по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельское поселение, дер. Кондратово, ул. Камская, 2/4. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://salutdom.ru/.

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

3 При внесении денежных средств в полном объёме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве сотрудникам ПФПГ Холдинга предоставляется скидка в размере 3% (три) процента от базовой цены объекта долевого строительства, с учётом коэффициента этажности, для всех остальных участников долевого строительства предоставляется скидка в размере 2% (два процента). Указанные в данном пункте скидки применяются как при покупке за счёт собственных, так и за счет заёмных средств, в т. ч. при оплате части стоимости квартиры средствами госсубсидий, а также при покупке квартиры с рассрочкой на 90 дней, с одновременным заключением договора возмездного оказания услуг на реализацию вторичного жилья.

4Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект». Подробности — в отделе продаж по тел. (342) 207-17-07





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