Госдума приняла законопроект «Единой России» о гаражной амнистии в первом чтении Незарегистрированные гаражи можно будет легализовать Поделиться Поделиться Твитнуть

В Госдуме в первом чтении рассмотрели законопроект о «гаражной амнистии». По предварительной оценке, благодаря ему более 3,5 млн граждан получат возможность до 1 января 2026 года зарегистрировать и получить право на использование земельных участков, на которых возведены гаражи.

Предлагаемые изменения в законодательство коснутся построек, которые были сделаны до введения в действие Градостроительного кодекса (т. е. до 30 декабря 2004 года). При этом гражданин, использующий такой гараж, который является объектом капитального строительства, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположен гараж, если: земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину организацией или органом власти; гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

«Те граждане, кто имеет сегодня такие гаражи с земельными участками, не могут ими распорядиться — например, продать или подарить, поскольку они не оформлены, — комментирует законопроект депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Сазонов. — Теперь же предполагается, что им самим не нужно будет заниматься вопросами регистрации прав собственности и постановки участков на кадастровый учёт, платить государственную пошлину за данные действия, так как это будут делать органы государственной власти или местного самоуправления».

Законопроектом также предусматривается дополнительное полномочие органов местного самоуправления, согласно которому размещение гаражей, не являющихся объектами капитального строительства (например, временных стоянок), будет возможно без предоставления земельных участков — на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

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