Елена Синица HeadHunter: с начала 2021 года свои резюме выложили 29,5 тыс. жителей Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В период с 1 по 22 января 2021 года 29,5 тыс. жителей Прикамья приступили к поиску новой работы, выложив свои резюме. Об этом сообщает служба исследований рекрутингового портала hh.ru.

По данным исследования, большинство новых соискателей в январе проживают в Перми (82%). Примечательно, что новые пермские соискатели рассчитывают на зарплату в среднем в 44,1 тыс. руб. в месяц.

При этом в целом зарплатные ожидания пермяков — 35 тыс. руб., а всего региона — 30 тыс. руб.

В январе соискатели чаще всего искали работу в сферах «начало карьеры, студенты» и «продажи» (13%), «производство, сельское хозяйство» (9%), «административный персонал» (8%) и «ИТ, интернет, телеком» (6%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.