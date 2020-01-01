Елена Синица В Прикамье за год число выданных автокредитов снизилось на 8,6% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за 2020 год было выдано порядка 23,4 тыс. автокредитов. Это на 8,9% меньше, чем количество выданных автокредитов в прошлом году (в 2019-м — 25,5 тыс.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным исследования, в целом по России в 2020 году было выдано 896,4 тыс. автокредитов. Это, в свою очередь, на 5,9% меньше по сравнению с предыдущим годом (в 2019 году — 952,9 тыс.). При этом отмечается, что в декабре 2020 года выдано 70,4 тыс. автокредитов, что на 24,4% меньше по сравнению с декабрём 2019 года (93,2 тыс.).

В 2020 году наибольшее количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (67,3 тыс.), Московской области (51,3 тыс.), Санкт-Петербурге (51,1 тыс.), а также республиках Татарстан (44,6 тыс.) и Башкортостан (39,8 тыс.).

Самое сзначительное снижение выдачи автокредитов по сравнению с 2019 годом было зафиксировано в Кемеровской (-20,3%) и Тульской (-11,9%) областях, Красноярском крае (-11,6%).

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