Елена Синица В Прикамье инфляция в декабре составила 4,5% Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в декабре годовая инфляция относительно предыдущего месяца достигла 4,5%. Об этом сообщает отделение Уральского ГУ Банка России по Пермскому краю.

Согласно данным банка, показатель годовой инфляции в Пермском крае ниже, чем в Приволжском федеральном округе (5,3%) и по России в целом (4,9%).

Прирост цен на продовольственные товары в годовом выражении в декабре увеличился относительно ноября на 6,9%. Это произошло из-за роста экспортных и внутренних цен на отдельные виды сельхозпродукции, ослабления рубля в предыдущие месяцы и роста затрат производителей. В большей степени на ускорение инфляции повлияла динамика цен на свинину, куриное мясо, яйцо, хлебобулочные изделия.

Темп роста на непродовольственные товары в декабре составил 4,4% в годовом выражении.

По мнению аналитиков банка, наибольшее влияние на ускорение инфляции оказало ослабление рубля, которое в свою очередь сказалось на ценах на импортные товары и увеличило затраты отечественных производителей на импортные составляющие. Ослабление рубля также стимулировало повышенный спрос и ускорение роста цен на товары длительного пользования — автомобили, мебель, крупную бытовую технику.

Годовой темп прироста цен на услуги в декабре вырос на 1,6%.

В основном на ускорение инфляции повлияла динамика цен на услуги зарубежного туризма. Из-за особенностей отражения в статистике цен на услуги, оказание которых было приостановлено, цены на зарубежные поездки в декабре оставались выше, чем годом ранее. В связи с отмеченным увеличением внутреннего туристического потока снижение цен на авиаперелеты и поездки в купе фирменного поезда в декабре замедлилось. При этом они всё ещё стоили соответственно на 50% и 16% дешевле, чем годом ранее.

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