Экс-замминистра здравоохранения Пермского края выиграл суд «о защите чести и достоинства» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В законную силу вступило решение Дзержинского районного суда Перми «о защите чести и достоинства», по которому экс-заместитель министра здравоохранения Михаил Мальцев выиграл процесс по поводу публикации насчёт себя в электронном СМИ.

Поводом к публикации, а затем и судебному процессу, стала встреча представителей минздрава, властей Александровского района и жителей в местной администрации 15 марта 2019 года.

Через несколько дней после встречи репортаж о ней появился на местном информационном сайте, в котором автор указывал, что Мальцев демонстрировал «презрение к собравшимся», кричал на людей и оскорблял их. Далее этот материал процитировали другие СМИ.

Чиновник подал иск к «первоисточнику», приложив аудиозапись с мероприятия. Лингвистическая экспертиза показала, что «оскорблений» не было. Также в качестве свидетелей были вызваны некоторые участники той встречи, которые заявили суду, что оскорблений также не было.

В итоге в вердикте суда указано, что «сведения, указанные в статье, являются не соответствующими действительности».

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