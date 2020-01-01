Елена Синица Руководители краевых структур подписали «Кодекс добросовестных практик в интернете» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 27 января, руководители государственных, коммерческих, научных структур Пермского края подписали «Кодекс добросовестных практик в интернете». В их числе — представители «Делового клуба Прикамья», Пермской торгово-промышленной палаты, Ассоциации научных и инновационных учреждений и предприятий Пермского края. Мероприятие состоялось по инициативе краевого управления Роскомнадзора.

Кодекс предполагает привлечение органов государственной власти, профессиональные, общественные, образовательные объединения и организации, а также бизнес-сообщество к проблемам защиты прав пользователей интернета. Одной из его целей является снижение уровня неосведомлённости граждан об угрозах вмешательства в частную жизнь, о требованиях законодательства России. Кроме того, кодекс позволит уменьшить риски, связанные с возможным опасным контентом.

«Мировой и российский опыт показывают, что сегодня современные информационно-телекоммуникационные технологии, кроме прогрессивного и инновационного направления, связанного с предоставлением новых услуг и расширением возможностей для социально-экономического развития, могут нести реальные угрозы нарушения фундаментальных прав и свобод гражданина, безопасности общества и государства», — отметил руководитель Управления Роскомнадзора по Пермскому краю Юрий Щебетков.

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