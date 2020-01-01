В Прикамье за сутки — 290 новых случаев заражения COVID-19
За это же время 361 человек выздоровел
По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края выявлено 290 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период 361 человек вылечился, а 21 — скончался.
Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе выявлен 38 651 случай заражения, 31 903 человека вылечились, 2450 — скончались (1405 — непосредственно от вируса, 1045 — от сопутствующих заболеваний).
На карантине находятся 4197 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 79 инфицированных пациентов, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях региона составляет 47,2%.
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