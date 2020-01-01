В Прикамье за сутки — 290 новых случаев заражения COVID-19 За это же время 361 человек выздоровел Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края выявлено 290 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период 361 человек вылечился, а 21 — скончался.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе выявлен 38 651 случай заражения, 31 903 человека вылечились, 2450 — скончались (1405 — непосредственно от вируса, 1045 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 4197 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 79 инфицированных пациентов, доля свободного коечного фонда в коронавирусных отделениях региона составляет 47,2%.







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