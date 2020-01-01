«Уралкалий» и «Уралхим» выступят инвесторами венчурного Фонда фондов Поделиться Поделиться Твитнуть

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов провёл встречу по формированию Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий. В совещании приняли участие представители крупного бизнеса, Минэкономразвития, Минфина, РФПИ и РСПП, сообщают в правительстве РФ.

Соглашения об участии в фонде на сегодняшний день подписали восемь инвесторов. Это группы компаний AEON, ЕСН, «Интеррос», «Полюс», «Ренова», ТМК и «Синара», «Уралхим» и «Уралкалий», «Фосагро».

Список проектов фонда формируется его участниками на основе наработанных экспертиз в разных отраслях экономики. Андрей Белоусов на совещании призвал ускорить эту работу. «Формирование пайплайна проектов Фонда фондов сейчас станет ключевой работой, необходимо её форсировать», — отметил первый вице-премьер. В перечень проектов фонда также могут войти крупнейшие и наиболее перспективные проекты Национальной технологической инициативы.

Моделью функционирования фонда выбран договор инвестиционного товарищества, в котором государство и частные инвесторы выступят товарищами-вкладчиками. Российский фонд прямых инвестиций выполняет функции управляющего товарища в рамках договора инвестиционного товарищества.

Завершение формальных процедур и запуск фонда ожидается в середине февраля.

Кроме того, на совещании обсудили вопрос об органах управления фонда. Окончательное решение планируется принять на следующей неделе.

Идея создания Фонда фондов обсуждалась в марте 2020 года на встрече президента России Владимира Путина с инвесторами. Деятельность фонда будет направлена на увеличение объёма инвестиций в высокотехнологичные проекты.

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