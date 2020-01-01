Елена Синица Россия возобновила авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и частично с Финляндией Правительство РФ также сняло ограничения на въезд для граждан этих стран Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начиная со среды, 27 января, Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Катаром и частично с Финляндией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Предполагается, что авиаперевозчики России и Вьетнама смогут выполнять по два рейса Москва — Ханой в неделю. Кроме того, на паритетной основе перевозчики смогут выполнять два рейса в неделю по маршрутам Москва — Дели, Москва — Хельсинки, Санкт-Петербург — Хельсинки, а по маршруту Москва — Доха — три раза в неделю.

Помимо этого, число регулярных рейсов по маршруту Москва — Каир будет увеличено до трёх раз в неделе.

Как сообщается на сайте пограничной охраны Финляндии, въехать в страну могут лишь россияне, у которых есть «близкий родственник» в Финляндии, а также «при возникновении неотложных семейных обстоятельств».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.