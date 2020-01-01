Елена Синица Минздрав РФ: у переболевших COVID-19 иммунитет держится до восьми месяцев При этом исследования ещё продолжаются Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у переболевших коронавирусом иммунитет держится в течение 7–8 месяцев. Об этом сообщает Минздрав РФ со ссылкой на заседание президиума координационного совета по коронавирусу при правительстве России.

«Мы контролируем с помощью наших информационных систем в том числе и стойкость иммунитета. Мы видим, что пациенты, перенёсшие коронавирусную инфекцию, на протяжении где-то семи-восьми месяцев сохраняют стойкий иммунитет», — сообщил Михаил Мурашко.

Кроме того, министр отметил, что на территории страны контролируется «генетическое разнообразие» коронавируса, за счёт чего удаётся отслеживать его новые штаммы. По словам чиновника, сейчас с этой точки зрения ситуация остаётся стабильной.

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