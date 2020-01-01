Татьяна Сукрушева По итогам прошлого года, прикамские приставы взыскали 2 млрд руб. долгов по налогам Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото пресс-службы УФССП России по Пермскому краю

УФССП по Пермскому краю подвело итоги 2020 года по взыскиванию налоговых долгов. Всего за год было передано в федеральный бюджет более 2 млрд руб. налоговой задолженности.

Также за год из-за этого вида долгов арестовано имущество на 100 млн руб.

Общее количество исполнительных документов по долгам было 290 тыс., это на 11% меньше, чем в 2019 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.