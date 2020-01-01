Группа компаний ПЗСП начала заселение дома в центре города Поделиться Поделиться Твитнуть

Денис Сакаев

Генеральный директор ПЗСП Евгений Дёмкин отметил, что компания идёт в ногу со временем, оттачивает технологии строительства и оснащает свои дома новыми интеллектуальными «фишками».Не исключение — новый шестнадцатиэтажный дом повышенной комфортности на ул. Кисловодской, 12, расположенный в центре города, сообщает пресс-служба компании.

Заселение началось 25 января, и первые новосёлы уже смогли оценить комфорт своих новых квартир.

Новый дом, как и все объекты ПЗСП, построен из экологически чистых и современных материалов, прежде всего — из автоклавного газобетона. Все квартиры в доме на Кисловодской, 12 спроектированы для удобства людей, сданы с отличной отделкой и не требуют дополнительных вложений.

Денис Сакаев

Для безопасности и комфорта жителей в лифтах, холлах и вокруг дома установлено видеонаблюдение. Просматривать запись с камер можно онлайн через сайт и мобильное приложение из любой точки мира. Также каждая квартира в доме на Кисловодской оборудована современным видеодомофоном с функцией распознавания лица — Face ID.

«Покупатели, выбирая квартиру для жизни, в первую очередь обращают внимание на надёжность застройщика и качество жилья. Мы стараемся оправдывать ожидания и запросы наших клиентов. Компания ПЗСП стремится идти в ногу со временем, постоянно оттачивая технологии строительства и качество отделки, оснащая объекты новыми интеллектуальными «фишками», — отметил генеральный директор АО «ПЗСП» Евгений Дёмкин.

Если вы хотите приобрести квартиру в центре города от надёжного застройщика, обязательно обратите внимание на дом на бульваре Гагарина, 18. «Дом на Бульваре» — новый современный объект от группы компаний ПЗСП. Здесь будет реализована концепция двора без машин. В комфортных квартирах предусмотрены места хранения, лоджии с панорамным остеклением, кухни-столовые, несколько санузлов в больших квартирах. Дом будет оборудован системой видеонаблюдения и видеодомофонами с Face ID.

Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Кисловодская, 12 — ООО «Спецстрой Кисловодская, 12», бульвар Гагарина, 18 — ООО «Спецстрой «Бульвар Гагарина, 18».

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