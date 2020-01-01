Прикамье вошло в число лучших регионов по организации вакцинации от COVID-19 Регион отметил министр здравоохранения России Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Пермский край вошёл в число лучших регионов по организации вакцинации населения от коронавируса. Об этом 26 января заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

«Хотел бы отметить ряд регионов, которые наиболее хорошо организовали мероприятия по вакцинации. Это Красноярский и Пермский края, Белгородская, Волгоградская область, Калининград, Кировская, Курганская, Оренбургская области и ряд других», — заявил Михаил Мурашко.

По данным управления Роспотребнадзора, на утро 26 января как минимум первый компонент вакцины поставлен 7,2 тыс. жителей Прикамья.

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